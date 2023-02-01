WSJ: США предложили Киеву два беспилотника за доллар
Вашингтон, 1 февраля 2023, 09:43 — REGNUM Американская компания General Atomics предложила Киеву два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.
Вместе с тем Украине необходимо будет потратить порядка 10 млн долларов на отправку самолета для перевозки БПЛА и еще около 8 млн долларов в год — на техническое обслуживание.
Напомним, ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов готовят очередной пакет военной помощи Киеву, в который впервые будут включены ракеты большей дальности.
Речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB, дальность стрельбы которой составляет порядка 150 км.
Всего США передадут Украине вооружения на 2,2 млрд долларов.