Американская компания предложила Киеву два беспилотника за один доллар, но с доставкой за $10 млн

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Американская компания General Atomics предложила Киеву два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

Беспилотник Reaper MQ-9 © 39 955 793@N07/globallookpress.com

«Американский производитель оружия предлагает продать правительству Украины два беспилотника Reaper MQ-9 за доллар, чтобы помочь стране защитить себя», — пишет издание.

Вместе с тем Украине необходимо будет потратить порядка 10 млн долларов на отправку самолета для перевозки БПЛА и еще около 8 млн долларов в год — на техническое обслуживание.

Напомним, ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов готовят очередной пакет военной помощи Киеву, в который впервые будут включены ракеты большей дальности.

Речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB, дальность стрельбы которой составляет порядка 150 км.

Всего США передадут Украине вооружения на 2,2 млрд долларов.