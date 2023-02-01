Законопроект о льготах и соцгарантиях для уволенных прапорщиков и мичманов разработали в Госдуме

Москва, , 09:37 — REGNUM Законопроект, призванный уравнять в правах членов семей прапорщиков и мичманов с семьями офицерского состава при условии соблюдения предусмотренной для получения льгот продолжительности службы, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, среди которых замглавы фракции Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Ярослав Нилов © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Сейчас права и социальные гарантии, включая право на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в размере 50% их стоимости, распространяются на членов семей уволенных с военной службы офицеров при общей продолжительности их военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания для увольнения.

Законопроект восстанавливает справедливость и распространяет эти права и социальные гарантии на членов семей прапорщиков и мичманов, отслуживших такой же период.

В случае поддержки закон ступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Госдума на фоне специальной военной операции приняла закон об оказании первой помощи военнослужащим в условиях военного времени.

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