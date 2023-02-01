Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Читателей американского издания Newsweek возмутило заявление главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что к лету Киев планирует оккупировать Крым. Об этом 1 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крым. Дворец-замок «Ласточкино гнездо» вблизи Ялты ©Дмитрий Макеев/РИА Новости

Так, пользователи напоминают, что Крым всегда был частью России, он имеет стратегическое значение в Черном море.

Один из читателей написал, что сначала Вашингтон и западные страны могут отдать всё свое оружие Киеву, а потом начать мобилизацию всех своих военнослужащих для рытья ядерных убежищ.

Другой пользователь отметил, что в своей жажде нового мирового порядка глобалисты рискуют развязать тотальную ядерную войну.

Как передавало ИА REGNUM, читателей Figaro возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке самолетов Киеву.

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