Жители США возмутились планами Киева по захвату Крыма
Вашингтон, 1 февраля, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Читателей американского издания Newsweek возмутило заявление главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что к лету Киев планирует оккупировать Крым. Об этом 1 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так, пользователи напоминают, что Крым всегда был частью России, он имеет стратегическое значение в Черном море.
Один из читателей написал, что сначала Вашингтон и западные страны могут отдать всё свое оружие Киеву, а потом начать мобилизацию всех своих военнослужащих для рытья ядерных убежищ.
Другой пользователь отметил, что в своей жажде нового мирового порядка глобалисты рискуют развязать тотальную ядерную войну.
Как передавало ИА REGNUM, читателей Figaro возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке самолетов Киеву.
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