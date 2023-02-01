Вашингтон, 1 февраля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов готовят очередной пакет военной помощи Киеву, сообщили агентству Reuters два американских чиновника на условиях анонимности.

Volodymyr Tarasov/globallookpress.com Военная помощь Украине

По их словам, в новый пакет американской военной помощь впервые будут включены ракеты большей дальности.

По данным агентства, речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB, дальность стрельбы которой составляет порядка 150 км.

Всего США передадут Украине вооружения на 2,2 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что страны Североатлантического альянса разными способами, в том числе поставками вооружения, повышают ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России.

Организация Объединённых Наций (ООН) пытается урегулировать ситуацию на Украине, призывая страны, задействованные в конфликте, сделать всё возможное для прекращения боевых действий.

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