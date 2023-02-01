Politico: премьер Венгрии Орбан не видит Украину суверенным государством

Будапешт, , 09:32 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет 1 февраля американское издание Politico.

Виктор Орбан © Lian Yi/globallookpress.com

В то время как страны Запада обещают поставить Киеву танки, а над их столицами развеваются украинские флаги, «Виктор Орбан хочет, чтобы Украина сдалась», говорится в статье.

Ранее Орбан сравнил Украину с Афганистаном и заявил, что она стала «ничейной землёй». Такая риторика, диаметрально противоположная заявлениям других западных стран, усиливает напряжённость между Будапештом и Киевом.

В самой Венгрии считают, что подход Орбана — отчасти внутриполитическая уловка для отвлечения внимания от экономических проблем, отчасти — посыл националистически настроенным избирателям. Среди экспертов есть и мнение о том, что венгерский лидер хочет сохранить свои давние отношения с Кремлём.

«В любом случае эти последствия иллюстрируют растущую пропасть между Орбаном и остальными его союзниками по ЕС и НАТО», — говорится в статье.

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