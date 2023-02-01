Москва, 1 февраля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Россия планирует расширять духовное присутствие в дружественных странах, а также возводить православные храмы в Африке и Юго-Восточной Азии. Об этом 1 февраля заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

MFA Russia/globallookpress.com Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович

По его словам, в настоящее время у Москвы имеются планы по возведению православных храмов в странах Юго-Восточной Азии и некоторых странах Африки, а МИД России в рамках своей компетенции намерен оказывать данному процессу информационно-консультационное и другое сопровождение.

«Россия рассматривает государства, которые не присоединились к оголтелой русофобской линии Запада, как регионы перспективного роста, и мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы духовное присутствие Русской православной церкви на этом пространстве только расширялось», — приводит РИА Новости слова дипломата.

При этом спецпредставитель главы МИД России подчеркнул, что Кремль не рассматривает церковь как инструмент внешней политики, подобно западным странам.

Он напомнил, что русское православие является традиционной религией, основанной на тысячелетних традициях и ценностях, является носителем «институциональной памяти».

«И мы заинтересованы в том, чтобы основы нашего восприятия мира, фундаментом которых является православие, широко распространялись в мире», — добавил политик, пояснив, что РПЦ продолжит работу по развитию двусторонних связей с мировыми религиям, увеличению числа своих храмов и приходов за рубежом.

Как передавало ИА REGNUM, патриарх Кирилл призвал к миру народы исторической Руси. Ранее он заявил, что киевские власти и их западные покровители предпринимают попытки использовать Украинскую православную церковь для разжигания русско-украинской вражды.

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