Законопроект о бесплатном проезде для детей участников спецоперации разработали в Госдуме

Москва, , 09:12 — REGNUM Законопроект о бесплатном проезде детей участников специальной военной операции разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парламентарии предлагают выдавать бесплатные проездные билеты детям до 16 лет, чьи родители участвуют в спецоперации.

Принятие закона предоставит дополнительные меры поддержки семьям защитников новых субъектов РФ.

Авторы ожидают, что льготой воспользуются до миллиона человек по всей стране.

«Юридически они будут приравнены к другим категориям, которые уже имеют право на получение бесплатного единого проездного», — уточнил соавтор инициативы депутат Госдумы Сергей Леонов.

Сейчас льготным проездом пользуются дети до семи лет.

В России с июня 2022 года вступил в силу закон о бесплатном проезде в электричках детям с пяти до семи лет.

Вместе с тем в ноябре 2021 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила о разработке законопроекта о бесплатном проезде в общественном транспорте детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Подобный законопроект уже вносился в Госдуму, но получил отрицательный отзыв правительства РФ: там, в частности, обратили внимание на то, что регионы самостоятельно могут определять льготные категории граждан, которые могут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

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