Луганск, , 09:13 — REGNUM Украинских граждан, не успевших пройти обучение после мобилизации, свозят в район Артёмовска. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 31 января в своём телеграм-канале.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Константиновку (ДНР) свозят свежемобилизованных украинских граждан», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он добавил, что многие из мобилизованных не прошли курс молодого бойца и не умеют обращаться с оружием.

Город Константиновка расположен в 27 км к юго-западу от Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), где идут ожесточённые бои.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВСУ заявили об огромных потерях у Артёмовска. Жестокие бои за город идут около полугода.

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