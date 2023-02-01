Санта-Фе, США, , 09:02 — REGNUM Обвинение в непредумышленном убийстве в ходе киносъёмок официально предъявила актёру и продюсеру Алеку Болдуину прокуратура штата Нью-Мексико, США. Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на представителей ведомства.

Алек Болдуин © Santa Fe County Sheriff’s Office/globallookpress.com

В 2021 году на съёмках фильма «Ржавчина» погибла кинооператор Галина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуза получил ранение. По данным следствия, Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, в котором был боевой патрон. Сам актёр утверждает, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

В непредумышленном убийстве обвиняют и Ханну Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие на съёмочной площадке. Помощника режиссёра Дэвида Холлса обвинили в небрежном использовании смертоносного оружия.

В документах по делу говорится, что Болдуин несерьёзно отнёсся к обучению стрельбе на съёмочной площадке. Так, вместо часовой тренировки он занимался только 30 минут, а остальное время разговаривал по телефону. Гутьерес-Рид, утверждают прокуроры, не настаивала на обучении Болдуина технике безопасности и не проверяла оружие должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагического инцидента съёмки вестерна «Ржавчина» приостановили. Однако ранее в январе представители кинокомпании Rust Movie Productions заявили, что работа над фильмом близка к завершению.

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