Российский орудийный расчет ликвидировал до 20 военнослужащих ВСУ
Москва, 1 февраля 2023, 09:08 — REGNUM Орудийный расчет младшего сержанта Валерия Капичникова ликвидировал до 20 украинских националистов. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.
По её информации, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки противника, в результате боевики лишились артиллерии на данном направлении.
Командир орудия младший сержант Валерий Капичников оперативно определял позиции украинской артиллерии и своевременно корректировал огонь.
Уточняется, что российские артиллеристы продолжили систематический обстрел наступающих украинских националистов.
«В результате было уничтожено пять боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что благодаря мужественным и точным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения Вооруженных сил России перешли в контратаку, в результате они заняли выгодные позиции.
Как передавало ИА REGNUM, киевские заградотряды расстреляли в ЛНР пытавшихся оставить позиции военных ВСУ.
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