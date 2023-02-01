Москва, 1 февраля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Орудийный расчет младшего сержанта Валерия Капичникова ликвидировал до 20 украинских националистов. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Александр Гальперин/РИА Новости Боевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» Вооруженных сил России

По её информации, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки противника, в результате боевики лишились артиллерии на данном направлении.

Командир орудия младший сержант Валерий Капичников оперативно определял позиции украинской артиллерии и своевременно корректировал огонь.

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Уточняется, что российские артиллеристы продолжили систематический обстрел наступающих украинских националистов.

«В результате было уничтожено пять боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что благодаря мужественным и точным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения Вооруженных сил России перешли в контратаку, в результате они заняли выгодные позиции.

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