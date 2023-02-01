Донецк, 1 февраля 2023, 08:53 — REGNUM При обстреле ВСУ монастыря в селе Никольском под Угледаром в Донецкой Народной Республике погиб священник, сообщили 1 февраля в администрации Волновахского района.

Система залпового огня HIMARS
Система залпового огня HIMARS
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что ВСУ обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь из РСЗО HIMARS.

Также сообщается, что тяжелые ранения получила 83-летняя монахиня, за ее жизнь борются врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике.

Кроме того, 31 января ВСУ обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

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