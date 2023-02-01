При ударе ВСУ по монастырю под Угледаром погиб священник
Донецк, 1 февраля 2023, 08:53 — REGNUM При обстреле ВСУ монастыря в селе Никольском под Угледаром в Донецкой Народной Республике погиб священник, сообщили 1 февраля в администрации Волновахского района.
Отмечается, что ВСУ обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь из РСЗО HIMARS.
Также сообщается, что тяжелые ранения получила 83-летняя монахиня, за ее жизнь борются врачи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике.
Кроме того, 31 января ВСУ обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.
Читайте также: ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS