Минск, , 08:36 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) сегодня является оплотом сохранения христианских традиций и общечеловеческих ценностей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Московский патриархат сегодня — оплот сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов», — говорится в поздравлении Лукашенко патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю годовщины интронизации.

Белорусский лидер подчеркнул, что в сегодняшнее сложное время миротворческие инициативы патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество.

«Очень ценю Ваш вклад в укрепление и развитие белорусско-российских отношений», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, обращаясь «и к россиянам, и к украинцам, и к белорусам, и ко всем остальным, кто входит в историческую реальность святой Руси», глава РПЦ призвал людей не допускать, чтобы посеянные дьявольскими силами семена вражды достигли цели.

Глава РПЦ отметил, что Россия сегодня «стоит перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов». На эти вызовы нужно найти правильный ответ, «который бы содействовал дальнейшему укреплению братских связей народов, входящих в Святую Русь».