Лукашенко оценил роль РПЦ в сохранении общечеловеческих ценностей
Минск, 1 февраля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) сегодня является оплотом сохранения христианских традиций и общечеловеческих ценностей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что в сегодняшнее сложное время миротворческие инициативы патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, обращаясь «и к россиянам, и к украинцам, и к белорусам, и ко всем остальным, кто входит в историческую реальность святой Руси», глава РПЦ призвал людей не допускать, чтобы посеянные дьявольскими силами семена вражды достигли цели.
Глава РПЦ отметил, что Россия сегодня «стоит перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов». На эти вызовы нужно найти правильный ответ, «который бы содействовал дальнейшему укреплению братских связей народов, входящих в Святую Русь».