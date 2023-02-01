Заградотряды ВСУ расстреляли трех украинских дезертиров в ЛНР
Луганск, 1 февраля 2023, 08:46 — REGNUM Киевский заградительный отряд расстрелял трех украинских военнослужащих, которые попытались оставить позиции около села Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, около Макеевки было зафиксировано самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими, которые пытались перейти реку Жеребец.
Марочко уточнил, что беглецов обнаружил заградительный отряд и открыл огонь на поражение.
«В результате перестрелки беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернуться на ранее занимаемые позиции», — написал он в телеграм-канале.
Как передавало ИА REGNUM, Марочко сообщил, что колонна ВСУ выдвинулась из Изюма на юг.
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