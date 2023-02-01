Киевские заградотряды расстреляли в ЛНР пытавшихся оставить позиции военных ВСУ

Луганск, , 08:46 — REGNUM Киевский заградительный отряд расстрелял трех украинских военнослужащих, которые попытались оставить позиции около села Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, около Макеевки было зафиксировано самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими, которые пытались перейти реку Жеребец.

Марочко уточнил, что беглецов обнаружил заградительный отряд и открыл огонь на поражение.

«В результате перестрелки беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернуться на ранее занимаемые позиции», — написал он в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, Марочко сообщил, что колонна ВСУ выдвинулась из Изюма на юг.

Читайте также: Марочко сообщил о выходе колонны ВСУ из Изюма