Луганск, 1 февраля, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Киевский заградительный отряд расстрелял трех украинских военнослужащих, которые попытались оставить позиции около села Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, около Макеевки было зафиксировано самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими, которые пытались перейти реку Жеребец.

Марочко уточнил, что беглецов обнаружил заградительный отряд и открыл огонь на поражение.

«В результате перестрелки беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернуться на ранее занимаемые позиции», — написал он в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, Марочко сообщил, что колонна ВСУ выдвинулась из Изюма на юг.

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