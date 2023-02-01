Киев, 1 февраля, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в рамках очередного пакета военной помощи стоимостью около 2,2 млрд долларов впервые могут получить от США весьма опасное оружие — ракеты большей дальности. По данным агентства Reuters, речь идет о поставке управляемых бомб GLSDB дальностью до 150 километров.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Разработку вели компании Boeing и Saab Group. Ракеты могут запускаться из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS, которыми украинские войска располагают в большом количестве. В отличие от типичных реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые движутся по баллистической траектории, ракеты GLSDB при запуске на высоту могут планировать по выбранной траектории.

Из других характеристик следует, что система использует имеющееся оружие в паре с запасным ракетным двигателем и обеспечивает охват на 360 градусов для больших или малых углов атаки, для полета вокруг местности, для поражения целей в горах или возвращения назад к цели. При этом у GLSDB есть и существенный недостаток: их подлётная скорость в три раза меньше скорости стандартных снарядов HIMARS, что облегчает процесс перехвата.

Военные эксперты отмечают: если ВСУ передадут GLSDB — это серьёзно. Противник получит средство для воздействия на наши тылы. Под риск поражения попадают все освобождённые территории, а также часть Крыма. Более того, в зоне поражения Брянск, Белгород и Курск (в том числе и АЭС).

Разговор о передаче Киеву управляемых бомб с наземным запуском GLSDB поднимается не впервые. Их наличие в новом пакете помощи Пентагона предполагалось ещё в конце января 2023 года. Также туда вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, 53 бронетранспортера MRAP и другая военная техника.

ddp/globallookpress.com Bradley

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Гарантировать, что киевский режим ограничится ударами лишь в пределах действий СВО, не может никто. Поставки дальнобойных боеприпасов ведут к эскалации конфликта. Как сообщил в своем телеграм-канале российский военнослужащий Никита Третьяков, в особой опасности окажется Луганск, куда уже много месяцев не долетают вражеские снаряды и ракеты:

«Столица нового региона России, символ успеха СВО, большой мирный город, полный еще граждан Украины, — все это делает именно Луганск лакомой целью для новых американских ракет ВСУ. Жителей Луганска Киев хочет покарать так же, как делает это с жителями Донецка. И будет это делать, если ему оставить хотя бы одну лазейку, один шанс из тысячи».

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Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов считает недостоверной информацию о поставках GLSDB на Украину.

«Несмотря на вбросы о том, что США готовы поощрить ВСУ в их желании атаковать российский Крым, в пакет не вошли высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью около 150 км. Нет и дальнобойных ракет ATACMS для комплексов HIMARS. То есть американские власти шатко, но ещё балансируют на краю пропасти, за которой глобальная эскалация», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что США готовят очередной пакет военной помощи Киеву с ракетами большой дальности, сообщило агентство Reuters. По данным СМИ, предполагается поставка ВСУ управляемых бомб GLSDB дальностью до 150 км и другой военный груз стоимостью 2,2 млрд долларов.

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