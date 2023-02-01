Москва, 1 февраля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В Москве после ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

По её информации, рано утром в квартире жилого дома по ул. Чистопольская вспыхнул пожар. После ликвидации возгорания были найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Уточняется, что личность одного мужчины установлена — это хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго погибшего сейчас устанавливают специалисты.

Отмечается, что Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения, в том числе возбуждение уголовного дела по признакам убийства.

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Ранее источник ИА REGNUM сообщил, что известного ученого нашли в собственной квартире в центре Москвы с раной на голове.