Глава минобороны Венгрии отверг связь массовых отставок с конфликтом на Украине

Будапешт, , 08:40 — REGNUM Отставка сотен высокопоставленных военачальников на фоне реформы в Вооружённых силах Венгрии не связана с конфликтом на Украине, перемены назрели давно. Об этом заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, сообщает Bloomberg.

Министр Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки © Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

Венгрия, отмечает издание, проводит самую масштабную армейскую реформу с момента вступления в НАТО в 1999 году. В числе уволенных — генералы, полковники и подполковники, окончательный масштаб отставок станет известен в феврале, отметил Салай-Бобровницки.

По мнению ряда оппозиционных политиков, реформу затеяли, чтобы ослабить нацеленность Будапешта на страны Запада, осудившие российскую военную операцию на Украине, и пополнить вооружённые силы политическими сторонниками премьер-министра Виктора Орбана.

Салай-Бобровницки, отвечая критикам реформы, подчеркнул назревшую необходимость изменений и пояснил, что намерен «ввести меритократию» в армии. Согласно этому принципу, руководить армией должны наиболее способные люди вне зависимости от их социального происхождения и финансового достатка.

«Речи о скрытых намерениях быть не может», — заявил министр обороны.

Орбан 17 января подписал указ, упрощающий правила увольнения опытных военных. СМИ отмечали, что в отставку будут отправлены до 200 высокопоставленных военных, и это не предел. Среди тех, кого увольняют, — офицеры, служившие в миссиях групп НАТО, в том числе за пределами Венгрии.

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