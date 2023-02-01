Париж, 1 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с послушным песиком НАТО после его слов о возможной поставке самолетов Киеву. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Стрингер/РИА Новости Президент Франции Эмманюэль Макрон

Филиппо напомнил, что США и Германия однозначно отказывают президенту Украины Владимиру Зеленскому в отправке ему боевых самолетов.

«А Макрон отвечает: «Ничто не запрещено!». Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!» — пишет политик.

Как передавало ИА REGNUM, Макрон не исключил возможности поставок Украине самолётов. Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Зеленского безумцем, комментируя его просьбу об отправке Украине помощи в виде самолётов.

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