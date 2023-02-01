Врио главы Херсонской области сообщил о переходе военных ВСУ на сторону России

Херсон, , 08:06 — REGNUM Случаи перехода военных ВСУ на сторону России на херсонском участке линии фронта фиксируются регулярно, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

Врио главы региона Владимир Сальдо © Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера», — сообщил он РИА Новости.

Сальдо добавил, что система принуждения в украинской армии налажена жестко, иначе им бы не удалось бросать на убой тысячи мужчин, насильно мобилизованных и прекрасно понимающих, что их ждет на фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что власти Украины никак не заботятся о жителях, оставшихся в Херсоне после ухода российских военных. Гражданам не хватает ни продуктов питания, ни медикаментов. По его словам, «какую-то помощь населению ещё оказывают коммунальные службы, ремонтирующие повреждения».

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