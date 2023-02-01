Херсон, 1 февраля 2023, 08:06 — REGNUM Случаи перехода военных ВСУ на сторону России на херсонском участке линии фронта фиксируются регулярно, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

Врио главы региона Владимир Сальдо
Врио главы региона Владимир Сальдо
© Дмитрий Макеев/РИА Новости
«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера», — сообщил он РИА Новости.

Сальдо добавил, что система принуждения в украинской армии налажена жестко, иначе им бы не удалось бросать на убой тысячи мужчин, насильно мобилизованных и прекрасно понимающих, что их ждет на фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что власти Украины никак не заботятся о жителях, оставшихся в Херсоне после ухода российских военных. Гражданам не хватает ни продуктов питания, ни медикаментов. По его словам, «какую-то помощь населению ещё оказывают коммунальные службы, ремонтирующие повреждения».

Читайте также: Сальдо напомнил, что танки Leopard и Abrams не являются «чудо-оружием»