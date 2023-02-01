Марочко: колонна ВСУ выдвинулась из Изюма на юг

Луганск, , 08:10 — REGNUM Передвижение сил ВСУ зафиксировано в районе города Изюма Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 31 января в своём телеграм-канале.

Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ЮВО ВС РФ © РИА Новости

«С населённого пункта Изюм в южном направлении отмечено передвижение колонны противника», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он уточнил, что в колонне — колёсная и гусеничная техника, автомобили нагружены ящиками с боеприпасами. Три автомобиля буксировали артиллерийские орудия, предположительно, советского образца.

Сведения могут отличаться от официальных данных, предупредил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал о дилемме, вставшей перед украинским командованием: перебрасывать ли силы из города Часов Яр к Артёмовску (ДНР). Артёмовск неизбежно займут российские войска, подчеркнул он.

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