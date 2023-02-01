Тегеран, 1 февраля, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Украина занимает позицию, созвучную гегемонии Запада, но при этом не позволяет себе более откровенных выпадов в отношении Ирана. Тем не менее в Тегеране готовят ответ Киеву после атаки беспилотников на склад боеприпасов в Исфахане, заявил член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини изданию РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим», — отметил он.

Мешкини подчеркнул, что атака на Исфахан не останется без ответа.

Представитель иранского законодательного органа также сказал, что в Киеве понимают, каким будет ответ в случае, если выпады в адрес страны станут более явными. Комментируя позицию украинских властей по взрывам в Исфахане, Махмуд Аббасзаде Мешкини отметил, что она полностью соответствует западной.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель беспилотников, атаковавших иранский военный объект в городе Исфахан, установлен, но не называется.