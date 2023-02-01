Политик из США Янг назвал Зеленского «нацистом», а тех, кто его оправдывает, «антисемитами»

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Американский демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в очередной раз высказал своё отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и проводимой им политике.

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Он заявил, что «украинским правительством управляют нацисты», а утверждение некоторых, что такого быть не может, потому что Зеленский — еврей, Янг опровергает.

«Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека, — это еврей, можно считать антисемитами», — написал он в Twitter.

Джеффри Янг не раз выступал с критикой не только Украины, но и США.

По его словам, худшее в мире по своей продажности правительство управляет Америкой.

Как сообщало ИА REGNUM, США совершают военные преступления и убеждены в том, что могут делать это безнаказанно, игнорируя законы ведения войны, написала обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation.