Изюм, Украина, 1 февраля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. В Изюме Харьковской области военнослужащие России рассылали листовки с целью предупредить жителей о том, что в городе разбросаны противопехотные мины «Лепесток». Военные также обезвреживали взрывные устройства и помогали тем, кто подорвался на них, такие данные представлены в докладе международной неправительственной организации Human Rights Watch.

Штаб территориальной обороны ДНР ПФМ-1 «Лепесток»

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О помощи со стороны российских военных рассказали более ста местных жителей. Двое из них подтвердили, что им оказывалась помощь после подрыва на минах. Для лечения людей перевозили на территорию РФ.

«Они также занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи», — следует из текста доклада.

Правозащитники пришли к выводу, что бойцы ВС РФ не стали бы разбрасывать взрывные устройства, а затем предупреждать о них людей и прилагать усилия для смягчения последствий взрывов «Лепестков».

По информации организации, такие взрывные устройства применялись в девяти районах Изюма. Из-за мин погибли одиннадцать мирных жителей и были ранены порядка 50 человек, в том числе пятеро детей. Правозащитники призвали расследовать применение «Лепестков» в Изюме и рядом с городом.

Как сообщало ИА REGNUM, в HRW напомнили, что Украина является государством — участником Договора о запрещении мин 1997 года. Несмотря на это, украинские военные «разбросали тысячи мин на довольно большой площади». Недопустимым распространение таких взрывных устройств также назвали в ООН.