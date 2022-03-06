1 Февраля
 
12:40

Российские войска окружают Артёмовск в ДНР

Битва за донецкий город Артёмовск набирает обороты. Об оперативном окружении данного населённого пункта 1 февраля известил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, российские вооружённые силы «смыкают кольцо», бои ведут за взятие под контроль трассы, ведущей из Артёмовска в город Часов Яр потому что это единственная дорога, по которой Киев может снабжать ВСУ (вооруженные силы Украины) в Артёмовске. Ещё две находятся под контролем русской артиллерии.

12:12

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «ничейной землёй» и призвал Киев сдаться.

«Владимир Путин не проиграет, и время на стороне России», — заявил он Politico.

12:09

Омбудсмен Москалькова:

«С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось. Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. Многих умышленно записывает в число без вести пропавших».

12:07

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи ЦВО доставляют письма и посылки военнослужащим-адресатам в зону проведения спецоперации, почтовые отправления вручают даже тем, кто находится на передовых позициях. Военные почтальоны доставляют груз непосредственно в места дислокации соединений. Солдаты и офицеры получают письма, посылки и бандероли из дома от родных и близких, общественных организаций и школьников, желающих поддержать их подарками и словами.

На обратном пути почтальон забирает ответные посылки и письма, которые в скором времени будут переданы адресатам, находящимся в разных уголках России.

В зоне проведения специальной военной операции фельдъегерско-почтовая связь для многих остается единственным способом передать весточку родным и получить ее от них.

11:40

Американская ЧВК «Моцарт» уходит с Украины, сообщил в соцсетях её глава Эндрю Милберн. Он отметил, что группа может сменить название, указав, что «миссия продолжается».

11:22

Байден может встретиться с Зеленским и Дудой в Польше: они обсудят мирный план, пишут польские СМИ. По их сведениям, президент Украины представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной этой теме.

11:21

Бывший президент Франции Франсуа Олланд спрогнозировал, что Россия будет пытаться стабилизировать конфликт в Украине и привести дело к переговорам.

11:19

Российские военные нанесли удары по колоннам украинских войск, которые вместе со снабжением ехали по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.

11:17

Вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложное мероприятие, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа.

«На сегодняшний день такой темы нет, если говорить об оперативных действиях, а прежде всего, о политических решениях», — сказал Очепа, отметив, что у украинских властей есть «длинный список ожиданий, который они постоянно согласовывают с союзниками».

11:17

Советник врио главы ДНР Гагин: ВС России смыкают кольцо вокруг Артёмовска

Город Артёмовск в Донецкой Народной Республике находится в оперативном окружении, Вооруженные силы РФ смыкают кольцо вокруг населённого пункта. Об этом заявил 1 февраля военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».

11:14

В Китае назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией

НАТО стремится все глубже затянуть Южную Корею в «пучину» украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times.

10:56

Полковник Киселев рассказал о безуспешных попытках ВСУ атаковать ВС РФ

ВСУ каждый день предпринимают по пять-семь безуспешных попыток атаковать позиции Вооруженных сил России под Кременной. Об этом 1 февраля сообщил военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

10:19

В Херсонской области уничтожили схрон с боеприпасами

В Херсонской области обнаружен схрон с боеприпасами, которые, предположительно, предназначались для совершения диверсий. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал «МВД МЕДИА».

По его информации, недалеко от населённого пункта Новая Маячка сотрудники полиции нашли обложенную ветвями яму, в которой находилось более 250 миномётных боеприпасов и свыше 200 крупнокалиберных снарядов, взрыватели и артиллерийский порох.

9:42

Украинские военные считают, что им нужно до 200 многоцелевых самолетов западного производства, наиболее вероятным вариантом для перевооружения они считают американский истребитель F-16 — издание «Украинская правда».

9:41

Способность США обороняться может оказаться под угрозой, если на фоне ситуации на Украине разразится еще один конфликт и Вашингтон решит снабжать своих союзников вооружением — газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

9:41

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Западу «не раз удавалось стирать красные линии», а также призвал отправить Киеву истребители и дальнобойные ракеты.

9:41

Мир находится в историческом переломном моменте, в самой суровой и сложной обстановке с точки зрения безопасности с момента окончания Второй мировой войны — итоговое заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

9:41

Украинскую армию нужно отодвинуть не просто к границам ДНР, а на такое расстояние, чтобы они не могли обстреливать территорию республики — врио главы республики Денис Пушилин.

9:40

Минобороны РФ рассказало, как командир орудия младший сержант Валерий Капичников, отражая наступление противника, подавлял вражеские огневые средства. В бою он оперативно определял позиции украинской артиллерии и своевременно корректировал огонь. Вступив в контрбатарейную борьбу, орудийный расчет Валерия Капичникова выполнил противоогневой маневр и продолжил бой с новой позиции. Действуя решительно, российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки, тем самым лишив боевиков артиллерии на данном направлении.

После этого расчет Валерия Капичникова продолжил систематически обстреливать наступающие боевые порядки украинских националистов. В результате было уничтожено пять боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев.

Благодаря точным и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку и заняли выгодные рубежи.

9:38

Тайник с сотнями снарядов и взрывчаткой обнаружили в Херсонской области. Он выглядел как яма, прикрытая ветками. Находился он недалеко от населенного пункта Новая Маячка.

Внутри нашли более 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. Предварительно, схрон нужен был для совершения диверсий. Минимум 100 мин были готовы к боевому применению.

9:37

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в него впервые могут войти ракеты большей дальности, пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Агентство уточняет, что «Ракеты большей дальности» — это «бомбы малого диаметра наземного базирования» GLSDB — к авиабомбе добавили ракетный двигатель и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS. Дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 км.

9:37

ГероиZ. Минобороны РФ.

9:36

Украинские войска пытались форсировать Днепр в районе Херсона, попытка была отбита, рассказали власти региона.

9:35

По сообщению МО РФ, освобождено Благодатное (ДНР), уничтожены до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции Caesar, артиллерийская система М-777 производства США.

9:34

Украина впервые может получить бомбы с наземным запуском GLSDB

Вооруженные силы Украины в рамках очередного пакета военной помощи стоимостью около 2,2 млрд долларов впервые могут получить от США весьма опасное оружие — ракеты большой дальности. По данным агентства Reuters, речь идет о поставке управляемых бомб GLSDB дальностью до 150 километров.