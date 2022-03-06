К 343-му дню наступательный характер специальной военной операции (СВО) на Украине сохраняется. В ночь на 1 февраля артиллеристы Вооруженных сил РФ атаковали базу ВМС Украины в Очакове, где находится одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, нанеся противнику серьёзный урон.

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На донецком направлении наиболее заметным событием 31 января стало освобождение населенного пункта Благодатное. Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск только за сутки уничтожили не менее 50 украинских военнослужащих.

Успехи ВС РФ на этом и других направлениях стали поводом для формирования странами НАТО новых партий боеприпасов и техники для отправки ВСУ. По информации агентства Reuters, в рамках очередного пакета военной помощи стоимостью около 2,2 млрд долларов Украина впервые может получить от США ракеты большей дальности. Речь идет о поставке управляемых бомб GLSDB дальностью до 150 километров.

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Тем временем данные о существовании военно-биологических программ на территории Украины спровоцировали широкий общественный резонанс в Турции: колумнист Эрхан Алтыпармак из dikGAZETE призвал подумать, кто истинный враг Киева. Журналист напомнил, что российская сторона выявила присутствие на Украине до 30 биологических лабораторий США. Призывая украинцев самим выступить против американцев, которые используют их в качестве «подопытных кроликов», Алтыпармак не исключает, что украинский президент Владимир Зеленский умышленно пошёл на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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