Посол России Антонов: ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на США

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Соединённые Штаты Америки должны пересмотреть своё намерение нанести России стратегическое поражение, только после этого станет возможен контроль за вооружениями. Об этом заявил в своём телеграм-канале посол России в США Анатолий Антонов, комментируя обвинения американского Госдепа в том, что РФ нарушает Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

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Представитель дипмиссии подчеркнул, что видит Вашингтон всецело ответственным за возникновение сложной ситуации с ДСНВ.

«Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ — прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны. Предупреждали, что контроль над вооружениями не может быть изолирован от геополитических реалий. В нынешних условиях считаем неоправданным, несвоевременным и неуместным приглашать американских военных на наши стратегические объекты», — сказал Анатолий Антонов.

Он также обратил внимание на скорость подготовки доклада Госдепа США о регулирующем обращение вооружений документе. Отчёт был представлен на три месяца раньше, чем в предыдущие годы, и посол связывает это с тем, что он содержит «сенсационные» обвинения.

«Администрации явно не терпелось предъявить нам очередную порцию необоснованных претензий в сфере контроля над вооружениями. Причем впервые — по ДСНВ, который наша страна безукоризненно соблюдает на протяжении всех лет», — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что Вашингтон, в отличие от Москвы, нарушает ДСНВ, выводя более сотни стратегических вооружений из учёта, тем самым «подрывает ключевую цель соглашения — поддержание баланса стратегических наступательных вооружений сторон». Посол также сказал, что обвинения представлены «в американских традициях», без анализа первопричин ситуации и «перекладывая с больной головы на здоровую».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв сказал, что заявление Госдепа США о нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «несправедливо и лживо, если называть вещи своими именами».