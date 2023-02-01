Антонов назвал ситуацию вокруг ДСНВ результатом гибридной войны Запада с РФ
Вашингтон, 1 февраля 2023, 07:30 — REGNUM Соединённые Штаты Америки должны пересмотреть своё намерение нанести России стратегическое поражение, только после этого станет возможен контроль за вооружениями. Об этом заявил в своём телеграм-канале посол России в США Анатолий Антонов, комментируя обвинения американского Госдепа в том, что РФ нарушает Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
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Представитель дипмиссии подчеркнул, что видит Вашингтон всецело ответственным за возникновение сложной ситуации с ДСНВ.
Он также обратил внимание на скорость подготовки доклада Госдепа США о регулирующем обращение вооружений документе. Отчёт был представлен на три месяца раньше, чем в предыдущие годы, и посол связывает это с тем, что он содержит «сенсационные» обвинения.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в отличие от Москвы, нарушает ДСНВ, выводя более сотни стратегических вооружений из учёта, тем самым «подрывает ключевую цель соглашения — поддержание баланса стратегических наступательных вооружений сторон». Посол также сказал, что обвинения представлены «в американских традициях», без анализа первопричин ситуации и «перекладывая с больной головы на здоровую».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв сказал, что заявление Госдепа США о нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «несправедливо и лживо, если называть вещи своими именами».