Военные полицейские России круглосуточно находятся на боевом дежурстве в зоне СВО

Донецк, , 07:27 — REGNUM Сотрудники военной полиции Западного военного округа круглосуточно обеспечивают безопасность дорожного движения и соблюдение правопорядка в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СВО Минобороны России

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Отмечается, что в зону ответственности входит обеспечение на блокпостах безопасности движения воинских колонн и гражданского транспорта, проверка автомобилей, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов. Всё это делается, чтобы не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Для соблюдения скоростного режима перед российским блокпостом установлены искусственные препятствия и бетонные блоки.

Как сообщало ИА REGNUM, расчёт самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа успешно поразил несколько целей в зоне спецоперации.