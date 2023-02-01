Москва, 1 февраля, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Работы по поддержанию лётной годности самолётов зарубежного производства смогут обеспечить их надёжное использование до 2030 года. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько изданию РБК.

Igor Dvurekov Самолёт

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Он заверил, что в перестановке деталей между воздушными судами нет ничего необычного, а потому призвал отказаться от применения слова «каннибализация» для характеристики таких замен. Говоря о возможности летать на иностранных самолётах в течение ещё семи лет, глава Росавиации имел в виду воздушные суда Boeing и Airbus.

В первую очередь речь идёт о воздушном парке «Аэрофлота», где техника самая «молодая». Поэтому авиакомпания сможет продолжать осуществлять рейсы на этих воздушных судах даже после 2030 года, подчеркнули представители единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Сергей Александровский и Константин Сухоребрик.

Нерадько заверил, что отказ стран Запада поставлять в Россию запчасти для самолётов не повлияет на безопасность перелётов в стране. Он заявил, что продолжает летать сам и не испытывает беспокойства.

«У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», — отметил Нерадько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что через несколько лет «Аэрофлот» может вывести из эксплуатации половину своих самолётов, получив при этом новые отечественного производства: 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21.