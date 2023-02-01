Посол РФ Аскальдович рассказал о западных нападках на всё русское, в том числе и на РПЦ

Москва, , 07:01 — REGNUM После начала спецоперации на Западе не прекращается фронтальная атака на всё русское, в том числе на представителей русской церкви, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

Церковь Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

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«Представители РПЦ в недружественных странах, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу», — констатировал посол.

Аскальдович сказал, что православных священников заставляют однозначно осудить спецоперацию и политику президента Владимира Путина, разорвать отношения с РПЦ, перейти на сторону раскольнической церкви на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД Эстонии предупредило главу Эстонской православной церкви митрополита Евгения о возможной высылке из страны в случае выражения публичной поддержки действий России в ходе СВО.