На Россию идёт атака по всем фронтам, в том числе и на церковь
Москва, 1 февраля 2023, 07:01 — REGNUM После начала спецоперации на Западе не прекращается фронтальная атака на всё русское, в том числе на представителей русской церкви, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.
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«Представители РПЦ в недружественных странах, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу», — констатировал посол.
Аскальдович сказал, что православных священников заставляют однозначно осудить спецоперацию и политику президента Владимира Путина, разорвать отношения с РПЦ, перейти на сторону раскольнической церкви на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, МВД Эстонии предупредило главу Эстонской православной церкви митрополита Евгения о возможной высылке из страны в случае выражения публичной поддержки действий России в ходе СВО.