Военная полиция России обнаружила и обезвредила взрывное устройство в Запорожье

Кириловка, , 06:46 — REGNUM Самодельное взрывное устройство было заложено в посёлке Кириловка Мелитопольского района Запорожской области. Мину нашли и обезвредили, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений военной полиции России с позывным «Фармацевт».

Взрывное устройство Mil.ru

Читайте также: Российская линия обороны на запорожском направлении сдвигается вперёд

Теракт мог случиться 31 января. В планах организаторов диверсии было взорвать остановку в людном месте. Предотвратить гибель мирных жителей удалось благодаря налаженному взаимодействию правоохранителей с населением. Жители Запорожья активно сообщают о подозрительных предметах, и все их обращения оперативно отрабатываются.

«Диверсанты хотели подорвать остановку, где бывает большое скопление местного населения. Наш специалист с позывным «Ара» обезвредил взрывное устройство», — отметил командир подразделения военной полиции России.

По словам военнослужащего с позывным «Ара», взрывное устройство было на дистанционном управлении с дальностью сигнала в 500 метров, поэтому пришлось оперативно обезвреживать его прямо на остановке. Жизни людей угрожала противопехотная мина МОН-100.

«Принял решение обезвредить её на месте. Потому что могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом», — рассказал военный.

Как сообщало ИА REGNUM, на запорожской линии фронта первая линия обороны Вооруженных сил России продвигается вперёд, рассказал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В январе удалось взять под контроль девять сёл — больше, чем за несколько предыдущих месяцев.