Командир подразделения ВС РФ рассказал о предотвращении теракта в Запорожье
Военная полиция России обнаружила и обезвредила взрывное устройство в Запорожье
Запорожская область, 1 февраля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство было заложено в посёлке Кириловка Мелитопольского района Запорожской области. Мину нашли и обезвредили, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений военной полиции России с позывным «Фармацевт».
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Теракт мог случиться 31 января. В планах организаторов диверсии было взорвать остановку в людном месте. Предотвратить гибель мирных жителей удалось благодаря налаженному взаимодействию правоохранителей с населением. Жители Запорожья активно сообщают о подозрительных предметах, и все их обращения оперативно отрабатываются.
По словам военнослужащего с позывным «Ара», взрывное устройство было на дистанционном управлении с дальностью сигнала в 500 метров, поэтому пришлось оперативно обезвреживать его прямо на остановке. Жизни людей угрожала противопехотная мина МОН-100.
Как сообщало ИА REGNUM, на запорожской линии фронта первая линия обороны Вооруженных сил России продвигается вперёд, рассказал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В январе удалось взять под контроль девять сёл — больше, чем за несколько предыдущих месяцев.