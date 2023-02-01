Вашингтон, 1 февраля, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона Кирби о том, что в рамках биологической деятельности на Украине американцы лишь занимались предотвращением распространения пандемии коронавируса, а не биологическим оружием.

Mil.ru Анатолий Антонов

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По мнению Кирби, США противоречат сами себе. Ведь если работа была мирного характера, то почему все лаборатории оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты?

«Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать. Делалось всё для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных», — считает Антонов.

Отмечается, что с 2019 года Вашингтон использовал в Киеве для опытов с ВИЧ-инфекцией самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения.

«Заглушить шумиху администрации США пока не удается. Как бы ни старался изворачиваться Вашингтон, рано или поздно придётся ответить на поднятые Россией вопросы», — резюмировал посол Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме признали, что США занимались биологическими исследованиями совместно с Киевом.

Российская сторона выявила присутствие на Украине до 30 биологических лабораторий США.