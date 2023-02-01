Лондон, 1 февраля, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Чемпион мира, лучший молодой игрок турнира на соревнованиях в Катаре Энцо Фернандес может покинуть команду португальского Лиссабона «Бенефика» и перейти в лондонский «Челси». Такая рокировка будет стоить английскому клубу €120 млн, сообщил журналист Сезар Луис Мерло в своём аккаунте в Twitter.

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Пока договорённость о переходе португальского нападающего не достигнута потому, что «Челси» готова платить несколькими траншами, а в «Бенефике» просят передать деньги единой суммой.

Стороны продолжают договариваться о переходе в «Челси» Фернандеса. Португальцу 21 год, и он получил в Катаре приз лучшего молодого игрока чемпионата. Нападающий «Бенефика» сыграл в рамках международных соревнований 17 матчей, сделал пять результативных передач и забил один гол.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянский полузащитник футболист Жоржиньо перешёл в лондонский «Арсенал». В «Челси» итальянец сыграл 213 матчей, забил 29 голов и отметился 9 результативными передачами.