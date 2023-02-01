Москва, 1 февраля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Страны Запада усилили поставки оружия и военной техники Украине, тем самым демонстрируя свою решимость продолжать бороться с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин изданию РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

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Причиной этих усилий он назвал намерение сражаться с РФ «до последнего украинца». В том числе всё больше поставляется Киеву ударного наступательного вооружения.

«Мы, конечно, констатируем расширение и объёмов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он высказал мнение о том, что страны Североатлантического альянса разными способами, в том числе поставками вооружения, повышают ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России.