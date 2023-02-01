Минобороны РФ: попытка молниеносной войны Запада с Россией в 2022 году провалилась

Москва, , 05:52 — REGNUM Попытка западных стран бороться с Россией не принесла успеха и только навредила оппонентам РФ. Об этом заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в журнале «Арсенал Отечества».

Андрей Ильницкий Council.gov.ru

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Речь идёт об информационной атаке в феврале–марте 2022 года, представитель Министерства обороны назвал её молниеносной войной в экономической и ментальной сферах. Он подчеркнул, что для того, чтобы такие атаки были успешными, необходимо не менее года, а, возможно, и 15 лет. Эти сроки нужны для формирования у населения новой идентичности и появления фактов предательства со стороны представителей элиты страны, считает Ильницкий. Поэтому стратегия Запада, ориентированная на короткие сроки, была ошибочной, полагает он.

«Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», — написал советник министра обороны России.

Он считает, что удачей для западных стран было бы эффективное воздействие на элиту и СМИ, а также разложение в армии, силовых структурах и государственных институтах. Одной из причин провала блицкрига он назвал отсутствие предварительной подготовки и красивой лживой альтернативы — тем самым была нарушена логика действий.

По словам Ильницкого, «о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придёт понимание невозможности договориться с Западом и вернуть всё «как было».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Королевский институт международных отношений (Чатем-Хаус) опубликовал статью директора программы по России и Евразии Джеймса Никси, в которой тот высказал мнение о том, что Запад не сможет победить Россию, даже победив в конфликте на Украине, и для этого нужно уничтожить в российском сознании нечто под названием «имперская идея».