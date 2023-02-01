Проведённый Западом блицкриг ментальной войны с Россией не удался — мнение
Минобороны РФ: попытка молниеносной войны Запада с Россией в 2022 году провалилась
Москва, 1 февраля, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Попытка западных стран бороться с Россией не принесла успеха и только навредила оппонентам РФ. Об этом заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в журнале «Арсенал Отечества».
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Речь идёт об информационной атаке в феврале–марте 2022 года, представитель Министерства обороны назвал её молниеносной войной в экономической и ментальной сферах. Он подчеркнул, что для того, чтобы такие атаки были успешными, необходимо не менее года, а, возможно, и 15 лет. Эти сроки нужны для формирования у населения новой идентичности и появления фактов предательства со стороны представителей элиты страны, считает Ильницкий. Поэтому стратегия Запада, ориентированная на короткие сроки, была ошибочной, полагает он.
Он считает, что удачей для западных стран было бы эффективное воздействие на элиту и СМИ, а также разложение в армии, силовых структурах и государственных институтах. Одной из причин провала блицкрига он назвал отсутствие предварительной подготовки и красивой лживой альтернативы — тем самым была нарушена логика действий.
По словам Ильницкого, «о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придёт понимание невозможности договориться с Западом и вернуть всё «как было».
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Королевский институт международных отношений (Чатем-Хаус) опубликовал статью директора программы по России и Евразии Джеймса Никси, в которой тот высказал мнение о том, что Запад не сможет победить Россию, даже победив в конфликте на Украине, и для этого нужно уничтожить в российском сознании нечто под названием «имперская идея».