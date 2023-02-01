Екатеринбург, 1 февраля, 2023, 05:38 — ИА Регнум. В Свердловской области в посёлке Дружинино в частном доме по улице Крупской поздним вечером 31 января обнаружили трупы пяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Все обстоятельства произошедшего пытаются выяснить на месте ЧП.

СМИ стало известно, что трое мужчин и две женщины погибли от отравления угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло 29 января в Татарстане. В результате столкновения двух легковых автомашин погибли четыре человека.