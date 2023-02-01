Красноярск, , 05:29 — REGNUM Стремительно летящее небесное тело, которое жители Красноярска наблюдали вечером 31 января, оказалось болидом, сообщается в телеграм-канале Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнева.

Падающий метеорит Img.rufox.ru

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По мнению руководителя обсерватории университета Сергея Веселкова, болид, зафиксированный в небе над Красноярском, предположительно был размером от 1 до 5 метров. Отмечается, что это уникальное астрономическое явление.

«Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер от 1 до 5 метров. Такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли», — сказал Веселков.

В обсерватории пояснили, что в солнечной системе довольно много камней свободно летающих и вблизи Земли тоже.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорит попал в объективы камер наружного наблюдения и видеорегистраторов в Красноярске. На кадрах, распространенных в соцсетях, в течение нескольких секунд небо озаряется вечером, а также видно падающее небесное тело.