Посол России в Вене Любинский раскритиковал президента Австрии за слова о «колониальной войне»

Вена, , 05:08 — REGNUM Дипломат в Австрии Дмитрий Любинский ответил критикой в соцсетях на слова президента страны Александра Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую Россия якобы ведёт на Украине. По его словам, миссия РФ носит «освободительный и деколонизаторский» характер.

Флаг Австрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам посла, глава Австрии допустил выражение, которое «ещё больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине» — в словах Ван дер Беллена усматривается «очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей».

При этом Дмитрий Любинский считает, что именно «адепты человеконенавистнической идеологии киевского режима» назвали «всех русскоязычных жителей Донбасса «нелюдью».

«Нелюдью», которую в лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомым западным бывшим колониальным державам, годами не просто эксплуатировали, но и изгоняли, и просто уничтожали», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, отношение к России у простых людей за рубежом зачастую совсем не такое, как у политиков, рассказал 25 января президент страны Владимир Путин на встрече со студентами.