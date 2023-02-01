New York Times: спецоперация снизила спрос на услуги украинских проституток

Вашингтон, , 05:05 — REGNUM В статье The New York Times Украину назвали самым популярным центром секс-туризма до спецоперации и рассказали о влиянии военных действий на эту сферу. В том числе «ночные бабочки» пожаловались журналистам на снижение доходов из-за бедности населения.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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При этом в Днепропетровске количество проституток, по данным сотрудницы благотворительной организации Virtus Ирины Ткаченко, возросло с 53 до 55,3 тыс. из-за их притока из районов, где идут боевые действия. В The New York Times констатировали, что «ночным бабочкам» стали платить меньше и они практически лишились чаевых. Кроме того, заболевшие ВИЧ-инфекцией работницы из-за ситуации в стране перестали получать лечение.

Работники секс-индустрии рассказывают о моральном истощении своих клиентов из-за частых воздушных тревог и о том, что им стали платить меньше.

«Иногда мужчина обещает 12 долларов (840 рублей), я делаю свою работу, а он платит мне только 7 долларов (490 рублей), говоря: «Эй, я теперь меньше зарабатываю», «Солдаты говорят: «Таня, приходи на час». Я прихожу и развлекаю их всю ночь за те же деньги», «Люди морально истощены. Они устали жить с этими сиренами воздушной тревоги. У них другие приоритеты, кроме встречи со мной», — рассказывают украинские «ночные бабочки».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине к «охоте» на военнообязанных привлекают сектантов и проституток. «Жрицы любви» теперь вручают повестки в обмен на обещания не преследовать их. На контакт с девушками вышли помощники регионального военкома Киевской области.