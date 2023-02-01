Экс-посол США в России Салливан назвал конфликт на Украине зияющей раной Европы

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Рана, образовавшаяся на европейском континенте из-за конфликта на Украине, будет затягиваться длительное время. Об этом заявил бывший посол США в России Джон Салливан в ходе выступления в Центре исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Отвечая на вопрос об итогах ситуации вокруг Киева в Европе, он выразил уверенность, что «насилие не прекратится» даже после окончания конфликта.

«Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на Европейском континенте», — отметил экс-посол Соединённых Штатов в Москве, сравнив ситуацию на Украине с противостоянием в Северной Ирландии.

Он прогнозирует, что курс администрации президента США Джо Байдена в части поддержки Украины будет продолжен, так как в Конгрессе страны есть «прочный двухпартийный консенсус» по этому вопросу. При этом Салливан считает, что некоторые американские законодатели воспринимают ситуацию на Украине и роль США в ней «недостаточно серьёзно». Выступления некоторых представителей республиканской партии против отправки вооружений Киеву он назвал скорее реакцией на слова президента-демократа, чем результатом размышлений.

Как сообщало ИА REGNUM, Салливан также заявил, что Россия сохранит своё влияние на мировой арене, а знание русского языка останется востребованным. Он рекомендовал учить русский язык и признался, что любит Россию и её культуру.