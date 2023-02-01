Колумнист dikGAZETE Алтыпармак: Зеленский в сговоре с США о биологических опытах над украинцами

Анкара, , 04:45 — REGNUM США при помощи биолабораторий используют украинцев в качестве «подопытных кроликов», заявил колумнист Эрхан Алтыпармак в турецкой dikGAZETE и призвал подумать кто истинный враг Киеву.

Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами Александр Погожев © ИА REGNUM

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Автор напомнил о ракетных испытаниях США в Техасе, секретных учениях в различных странах мира, в частности и Украину, в качестве полигона для биологических испытаний. И при этом, отметил колумнист, Америка «никогда не была в криминальном положении».

Россия выступала против действий США, представляющих угрозу для всего мирового сообщества, разоблачила Америку, «но не смогла сделать это достаточно громко».

Журналист напомнил, что российская сторона выявила присутствие на Украине до 30 биологических лабораторий США.

«Может быть, даже зная об этом американском проекте, Зеленский умышленно пошёл на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов? Украинские политики не изменят своей позиции в пользу народа и продолжат проводить политику под руководством Вашингтона», — предположил Эрхан Алтыпармак, и призвал украинцев самим выступить против американцев, которые используют их в качестве «подопытных кроликов».

При этом США переносят биолаборатории в другие страны, создавая в мире настоящую биологическую угрозу.

«Если на украинской земле хотят написать героическую эпопею, то на этом фронте она должна быть написана не против русских, а против американцев», — заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 20 тыс. документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине есть в распоряжении российских военных. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.