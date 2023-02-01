Салливан назвал Россию крупным политическим центром и оплотом международной безопасности

Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Россия сохранит своё влияние на мировой арене, а знание русского языка останется востребованным. Об этом заявил бывший американский посол в Москве Джон Салливан, выступая в Центре исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.

Джон Салливан Commerce.gov

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Экс-посол отвечал на вопрос студента о том, стоит ли учить русский язык. Салливан уверен, что получение этих знаний точно не будет пустой тратой времени. При этом он назвал русский язык чрезвычайно трудным, но признался, что очарован русской культурой и любит Россию.

«Будет ли Россия иметь значение? Безусловно. Будет ли она крупным игроком? Да», — сказал бывший посол США в Москве.

По его мнению, РФ будет оставаться «крупным центром в плане политики и международной безопасности». Салливан рассказал, что во время его работы послом российско-американские отношения уже были напряжёнными, а затем стремительно ухудшались. Тем не менее, он имел возможность контактировать с представителями власти РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на обвинения России в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Госдеп США готов «к конструктивной работе с Москвой для полного осуществления договора», отмечали ранее американские СМИ. По заявлению Белого дома, выполнение ДСНВ остаётся в интересах нацбезопасности Соединённых Штатов, ограничивает стратегические ядерные силы России.