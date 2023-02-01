Вашингтон, 1 февраля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Радость представителей администрации президента США Джо Байдена тому, что на «Северных потоках» произошли взрывы, свидетельствует о причастности Белого дома к организации этого теракта. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, комментируя слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, ранее заявившей, что в США «очень рады» подрыву магистралей.

Johnny Silvercloud Fox News

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«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал. Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли этого», — удивлён телеведущий словами представителя Белого дома.

Он напомнил, что ранее в заявлениях Нуланд звучали угрозы с намерением взорвать трубопроводы и тем самым прервать поставки российского газа странам ЕС. Произошедшее Такер Карлсон считает «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека». Комментарии представителей администрации президента США о взрывах он назвал «абсурдной ложью», отметив, что Россия вряд ли стала бы взрывать свою инфраструктуру, нанося вред собственной экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, в России взрывы на «Северных потоках» назвали очевидным терактом. Во время обследования магистралей были обнаружены две воронки — три и пять метров глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 метров.