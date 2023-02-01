Москва, 1 февраля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Клинические испытания разработанной для детей вакцины от коронавирусной инфекции доказали её действенность, безопасность для несовершеннолетних и эффективность в борьбе с COVID-19. Об этом заявил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Результаты исследований работы препарата для детей в возрасте от 6 до 11 лет он назвал хорошими.

Agência Brasília Вакцины против коронавируса

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«Безопасность полная, эффективность такая же, как и у всех предыдущих вакцин», — сказал Гинцбург.

Ранее центр эпидемиологии и микробиологии подал документы на регистрацию вакцины, которой в России собираются прививать детей от коронавируса. Анализу подвергли препарат «Гам-ковид-вак-д», который необходимо вводить дважды для формирования иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в ноябре открыли 90 центров интраназальной вакцинации от ковида. Отличие препарата от классических вакцин заключается в том, что она вводится через носовую полость, без инъекций.