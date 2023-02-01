Алёшки, Херсонская область, , 03:54 — REGNUM США и Украина не оставляют намерений напасть на Крым — для этих целей в Запорожье и Херсоне будут накапливать резервы, которые разместят на заводах по Харьковскому сценарию, сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

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«Наш источник рассказал, что главнокомандующий Залужный готовит тактику точек давления, для весеннего контрнаступления на Крым, чтобы максимально растянуть российскую армию. Для этих целей накапливаются резервы, чтобы в момент полномасштабной сухопутной операции высадить десант на левом берегу Днепра. Одной из приоритетных точек является ЗАЭС. Такой способ Залужный собирается использовать, чтобы поджечь весь левый берег Днепра», — написал «Резидент».

Отметим, что российская армия 31 января успешно отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть военных ВСУ и миномёт 120-мм калибра уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области.