Москва, 1 февраля, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Произведённые в Германии танки Leopard 2 будет легко обнаружить из-за их особенностей. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев изданию URA. RU.

U.S. Army Europe Leopard II

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Он считает, что тепловое излучение от военной техники позволит легко обнаруживать её. Всё необходимое для этого оборудование у российских войск есть.

«На сегодняшний день армия РФ имеет и теплопеленгаторы, и инфракрасные обнаружители на вооружении в сухопутных войсках. Наши «Корнеты» и все противотанковые средства имеют тепловизоры», — сказал полковник.

Немецкие танки уязвимы из-за особенностей двигательной установки и контрастности на фоне теплового излучения, так как не являются современным вооружением. На поле боя их будет видно сразу. Ещё одним недостатком техники названа необходимость использования тепловой ловушки при отстраивании. Кроме того, большой вес танка сделает практически невозможным его маневрирование в сражении, и попасть в технику будет легко благодаря её большим размерам.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Норвегии передаст Киеву немецкие танки Leopard 2 «как можно скорее», заявил 31 января министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Ранее поставки Киеву танков немецкого производства одобрили власти ФРГ.