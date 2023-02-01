Нюрнберг, Германия, 1 февраля, 2023, 03:24 — ИА Регнум. На митинге в немецком городе Нюрнберге собрались сотни людей, требующих прекратить передачу вооружений Украине. Митинг состоялся несмотря на дождливую погоду.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Нюрнберг - приговор во имя мира

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Поводом для проведения мероприятия стало решение представителей власти ФРГ разрешить отправку на Украину немецких танков Leopard. Горожане заявили властям, что не хотят повторения Нюрнбергского процесса и призывают к мирным переговорам сторон конфликта на Украине.

Участники акции протеста в том числе несли плакаты с надписями «Мы и есть красная линия!», «Мирные переговоры вместо поставок оружия!», «Если гражданин становится неудобным — он вдруг сразу «правоэкстремист».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «первой волны» помощи Украина получит от западных стран от 120 до 140 танков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможности поставок Украине самолётов, если от страны поступит такая заявка.